0 Facebook Napoli, nuova tecnica di rapina nei negozi: “Ho scoperto come fanno, fate attenzione” VIDEO Cronaca 11 Ottobre 2021 14:29 Di redazione 2'

E’ diventata ormai una piaga di Napoli e provincia, quella del furto dei telefonini nei negozi. Diversi commercianti stanno parlando di questa nuova tecnica di rapina che i malviventi mettono in atto senza pudore, mandando all’aria incassi talvolta irrisori e che richiedono il sacrificio spesso di un intero nucleo familiare.

Napoli, nuova tecnica di rapina nei negozi: il video

A far sentire la propria voce un commerciante di Lusciano, provincia di Caserta, che ha scritto una nota a Gianni Simioli, speaker radiofonico de La Radiazza. All’uomo è stato sottratto un telefonino, pare non di elevato valore, che aveva lasciato sul bancone. Dalla denuncia, alla visione delle immagini in telecamera di sorveglianza è partita poi l’intuizione: non si tratta di una singola rapina, ma di una vera e propria tecnica.

L’annuncio dello speaker:

“Ciao Radiazza, potete pubblicare questo video ? Sono un piccolo commerciante di Lusciano in provincia di Caserta, la scorsa settimana sono stato vittima di un furto che mi ha fatto sentire un vero allocco: Mi hanno rubato il cellulare che solitamente lascio sul bancone. Ho scoperto che questo tipo di tecnica è ormai all’ordine del giorno e voglio mettere in guardia tutti i commercianti che vi seguono. Apriamo i nostri negozi tutte le mattine già con enorme difficoltà e spesso non incassiamo neanche il valore di un cellulare come quello che mi hanno sottratto”.

Sotto al post, corredato dal video, non mancano i commenti di chi ha avuto un simile trascorso e chi sminuisce l’episodio. Sono punti di vista!