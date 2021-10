0 Facebook Aggredito a Napoli il gioielliere Diego Palumbo: “Hanno buttato la candeggina addosso a me e al mio cane” Aggredito a Napoli il gioielliere Diego Palumbo. La denuncia e la segnalazione sui social. Gli aggressori sarebbero due ambulanti Cronaca 11 Ottobre 2021 14:04 Di redazione 1'

La sua fotografia seta facendo il giro del web attraverso i social. Il volto segnato da un’aggressione e un occhio coperto da una benda. Diego Palumbo, commerciante (nello specifico gioielliere), ha denunciato ciò che gli è accaduto.

La segnalazione è arrivata al conduttore de La Radiazza Gianni Simioli e al Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Palumbo sarebbe stato colpito da due ambulanti che gli avrebbero gettato contro della candeggina.

“Ho deciso di denunciare perché non ne possiamo più. Nell’ultimo anno hanno aggredito mio padre, 78enne, per due volte. Adesso hanno aggredito me gettandomi la candeggina in faccia. Ne avrò per almeno una settimana e dovrò sottopormi a nuovi controlli. Ma quello che davvero mi ha fatto indignare è la violenza usata nei confronti del mio cagnolino al quale hanno fatto il bagno con la candeggina“.