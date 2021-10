0 Facebook Lutto a Napoli, morto il simbolo della città Mister Anthony: addio alla calcolatrice umana Cronaca 11 Ottobre 2021 13:00 Di redazione 1'

E’ lutto a Napoli dove si è spento Mister Anthony, conosciuto da tutti come la “calcolatrice umana”. L’uomo era molto noto al centro della città soprattutto nei pressi di piazza Dante. In molti lo conoscevano perché era un fenomeno con i conteggi. Ci metteva solo pochi secondi per partire da una data di nascita e formulare racconti di vita in cifre.

Noto non solo a Napoli, Mister Antony aveva partecipato a programmi televisivi di interesse nazionale. Il suo decesso è avvenuto per Covid, dopo una settimana di battaglia in ospedale, come riporta il Mattino.

A ricordarlo sono soprattutto gli amici e i ristoratori di piazza Dante. Il noto locale Leon D’Oro ha scritto un post su Facebook: