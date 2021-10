0 Facebook Napoli piange Gaetano Senarcia, il ricordo del quartiere per l’agente scomparso: “Non dimentichiamo il tuo sorriso” Il ricordo di Gaetano Senarcia. Il poliziotto era amato e ben voluti da tutti. Il post su Facebook della pagina 'Reparto Celere: Celerino' Cronaca 11 Ottobre 2021 15:34 Di redazione 2'

Era il 13 gennaio 2020 quando la città di Napoli fu travolta da una triste notizia. Il passaparola iniziò a Pianura. Dall’area ovest del capoluogo campano, e sul web tramite i social, il volto di Gaetano Senarcia divenne noto a tutti i cittadini.

Quest’ultimo era un poliziotto. Uno di quegli agenti ligi al dovere e capace di instaurare con la propria comunità di appartenenza un rapporto basato su emotività e rispetto. Senarcia c’era per tutti, una disponibilità senza fine.

Il ricordo di Gaetano Senarcia

A ricordarlo, un post pubblicato su Facebook dalla pagina ‘Reparto celere: celerino‘: “Nel gennaio 2020 ci lasciava improvvisamente un agente di Napoli, Gaetano Senarcia, lavorava al commissariato del quartiere Pianura, molto benvoluto e che amava il suo lavoro. Ogni volta che lo incontravo non solo scambiavamo 2 chiacchiere, ma prima di andare via gli dicevo sempre: ME LA REGALI LA PALETTA? E LUI SCHERZANDO RISPONDEVA…SE NON TE NE VAI TE LA DO IN TESTA! QUANTO MI MANCA VEDERTI SULLA VOLANTE, OFFRIRTI IL CAFFÈ, VEDERE QUEL TUO SORRISO STAMPATO IN FACCIA ANCHE DOPO UNA GIORNATA DI LAVORO PESANTE, MA NONOSTANTE TUTTO ERI FIERO DI FARE IL POLIZIOTTO….MANCHI TANTO AMICO MIO….TVB…“.

