Pianura piange per la prematura scomparsa dell’agente di Polizia Gaetano Senarcia. Secondo quanto appreso dalla pagina facebook Pianura e Dintorni, Senearcia era il poliziotto ‘di quartiere’ che si è occupato in prima linea della sicurezza dei pianuresi.

A ricordarlo oggi è la figlia Rebecca con un post su Facebook.

Per me non sei solo mio padre, per me sei tutto quello che non si può descrivere a parole… sei il mio primo amore e lo sarai per tutta la vita e io come dici tu “sono la donna che ami di più”… sei il mio idolo, tutto ciò che io voglio essere è esattamente come sei tu…. un uomo onesto, rispettoso, altruista e sempre disponibile per chiunque ne avesse bisogno.

Sono sempre stata orgogliosa della divisa che indossavi, la amavi ma soprattutto la rispettavi, dicevi che ce l’avevi cucita addosso… e quando ci incontravamo per strada che eri in servizio non immagini quanto orgoglio sentivo nel cuore pensando “quello è mio padre!”… mi dicevi sempre che eri fiero di me e io questo lo so, mi hai sempre appoggiata in tutto anche quando era tutto buio e io perdevo le speranze tu accendevi quella piccola luce dentro me dicendomi di non preoccuparmi. Sono tanti i ricordi… ed erano ancora tante le cose che dovevamo fare insieme.

Purtroppo quando abbiamo accanto le persone che amiamo diamo tutto per scontato, non immaginiamo che quello che per noi è la normalità da un momento all’altro non possa esserci più. Quello che io oggi voglio trasmettere a tutti è di non dare mai nulla per scontato, mai pensare che possa essere abbastanza, una parola o un abbraccio… di fare sempre ciò che ci sentiamo di fare perché il dispiacere ci colpisce all’improvviso quando poi non resta che vivere col rimpianto di non aver fatto tutto quello che avremmo potuto.

Ringrazio chi in qualche modo c’è stato nella vita di mio padre donandogli attimi di felicità e gioia.

Ciao papi❤️

