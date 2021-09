0 Facebook Belen Rodriguez a Verissimo: “Ho rischiato molto dopo il parto, per tornare in forma subito” News 18 Settembre 2021 17:08 Di redazione 1'

Belen Rodriguez si racconta a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che da quest’anno andrà in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. L’argentina, che due mesi fa ha adatto alla luce la piccola Luna Marì, figlia del compagno Antonino Spinalbese, ha parlato della sua nuova maternità e del rapporto con il primo figlio, Santiago De Martino. Un figlio amorevole ed emotivo, protettivo con la sorellina.

Belen Rodriguez racconta a Verissimo

L’argentina ammette di essere stanca, che la piccolina non la fa dormire, a differenza del primo figlio, ma di essere felicissima. Famiglia nuova, ritorno in tv con Tu sì Que Vales e felicità al fianco del compagno: è perfetta la vita di Belen, ma non sono mancati i guai. E’ la stessa argentina a raccontare cosa è accaduto dopo il parto: