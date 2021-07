0 Facebook Napoli, spari tra la folla all’Arenella: colpita la vetrina di un negozio Cronaca 5 Luglio 2021 07:55 Di redazione 1'

I clan tornano a farsi guerra e a seminare panico in città. Questa volta ad essere teatro del raid armato è il quartiere Arenella, solitamente tranquillo e lontano da queste dinamiche.

La sparatoria, come riporta Il Mattino, è avvenuta alle 9 della sera di sabato in via Bernardo Cavallino, a circa 200 metri dal commissariato della Polizia di Stato e poco lontano dal Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Sono esplosi 5 colpi di una pistola calibro 9 Magnum e hanno raggiunto anche la vetrina di un negozio, mandandola in frantumi. Il raid è avvenuto mentre la strada era molto trafficata e tanta è stata la paura per i cittadini che transitavano in quel momento nella zona. Fortunatamente nessun ferito è stato segnalato.