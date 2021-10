Ancora sangue sulle nostre strade, ancora un incidente mortale. Un giovane di 26 anni ha perso la vita in uno scontro tra una motocicletta e un’automobile. Lo schianto è avvenuto questa domenica mattina nel Trevigiano, in zona Tezze di Vazzola.

Giovanni di Napoli perde la vita a 26 anni in un incidente

La giovane vittima, Giovanni di Napoli, viaggiava a bordo della moto quando ha provato a sorpassare un’auto. La manovra non è andata bene poiché la vettura stava svoltando a sinistra ed è stato impossibile evitare la scontro. Il giovane è volato in un campo al lato della carreggiata, per lui non c’è stato nulla da fare. Purtroppo è deceduto sul colpo.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto è giunta la polizia stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Il conducente dell’auto, un uomo di 33 anni, potrebbe essere accusato di omicidio stradale.