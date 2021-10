0 Facebook Paura a Battipaglia, 13enne precipita nel vuoto dal balcone della sua classe Cronaca 1 Ottobre 2021 12:09 Di redazione 1'

Ragazza di 13 anni precipita nel vuoto dalla finestra della scuola. E’ accaduto a Battipaglia, comune in provincia di Salerno, nel pomeriggio di giovedì. Una studentessa era uscita con la sua classica alle 13.30 e poi con una scusa era rientrata.

Sembrerebbe che la tredicenne si sia gettata volontariamente nel vuoto. Immediato l’arrivo degli operatori del 118 sul posto, la ragazza è stata trasportata all’ospedale Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Per fortuna non è in pericolo di vita. La tragedia è avvenuta nell’Istituto comprensivo “Salvemini”. Sconvolti i compagni di classe che hanno assistito alla scena e sentito il terribile rumore del corpo della compagna di classe, che è finito all’asfalto.

La ragazza è stata trasportata in un primo momento al Santa Maria della Speranza di Battipaglia, lì i medici constate le condizioni hanno disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico di Napoli. In un primo momento sarebbe dovuta essere trasportata in elicottero, per evitare che prendesse botte durante il trasporto in ambulanza. Ma a causa del maltempo il velivolo non è riuscito ad atterrare.