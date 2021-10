0 Facebook Giovane padre muore in un incidente sul lavoro, si chiamava Nunzio Cognetti Cronaca 8 Ottobre 2021 15:40 Di redazione 2'

Ancora una morte bianca, ancora un incidente sul lavoro, ancora una vita spezzata. Questa volta a morire è stato un giovane padre di famiglia, operaio di appena 30 anni. E’ caduto in una vasca per la pigiatura dell’uva. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì in una azienda agricola ad Andria.

Nunzio Cognetti muore in un incidente sul lavoro

La vittima si chiamava Nunzio Cognetti, lascia la moglie e una figlia piccola. In un primo momento è stato soccorso dai suoi colleghi, poi è arrivata un’ambulanza. Gli operatori del 118, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sequestrato il macchinario ed effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente. Le indagini dovranno verificare che tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Giunti nell’azienda anche i tecnici dello Spesale della Asl Bat, che hanno dovuto accertare se la giovane vittima fosse regolarmente assunta. Sembrerebbe che avesse un contratto. La notizia della morte di Nunzio Cognetti ha sconvolto l’intera comunità, in tanti lo ricordano come un gran lavoratore e un giovane padre e marito amorevole.