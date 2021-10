0 Facebook Temporali allagano Napoli, famiglia bloccata in auto prova a mettere in salvo i bambini Cronaca 8 Ottobre 2021 11:59 Di redazione 2'

Il cattivo tempo che si è abbattuto su Napoli e provincia dalla giornata di martedì ha causato non pochi disagi. Allagamenti si sono verificati su quasi tutto il territorio cittadino, nello specifico lo scorso 5 ottobre il quartiere Fuorigrotta è stato uno dei più colpiti dalle piogge. I video diffusi in rete mostrano immagini paragonabili quasi a un nubifragio.

Auto bloccata nell’acqua a Fuorigrotta, famiglia prova a mettere in salvo i bambini

Le strade sono diventate veri e propri fiumi in piena. Lo dimostra un video diventato virale in rete in cui si vedono due donne uscire da un’auto bloccata nell’acqua portare via due bambini con l’intenzione di metterli al sicuro. La famiglia ha comunque rischiato ma per fortuna, come si vede dalle immagini, riescono a raggiungere una piazzola.

Il filmato ha scatenato anche alcuni commenti da parte di chi ha accusato gli automobilisti presenti per non aver dato una mano alle due donne in evidente difficoltà. Per fortuna per la famiglia è stato solo un grosso spavento e non appena il temporale è finito e le strade si sono liberate, è potuta tornare a casa.

Per vedere il video clicca qui