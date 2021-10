0 Facebook Catturato il boss della ‘ndrangheta Cosimo Damiano Gallace: era nascosto in un bunker Catturato il boss della 'ndrangheta Cosimo Damiano Gallace. L'operazione del reparto speciale dei carabinieri immortalata da un video Cronaca 8 Ottobre 2021 10:49 Di redazione 1'

Aveva ricavato un bunker dietro una falsa parete, con una porta collegata a un congegno meccanico che poteva essere aperta solo ruotando un pomello di un attaccapanni a muro. Non è bastato al latitante Cosimo Damiano Gallace per sottrarsi alla cattura dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catanzaro, con un intervento risolutivo del G.I.S. e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”.

Reggente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta di Guardavalle (località in provincia di Catanzaro), deve scontare 14 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti. Aveva un trolley con 35.000 euro in contanti, un tablet, 9 telefoni cellulari e numerose sim card.

Catturato il boss della ‘ndrangheta Cosimo Damiano Gallace: il video del blitz