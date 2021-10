0 Facebook “Sono un avvocato vedovo del Vomero e cerco donna formosa”: la moglie scopre l’annuncio su Facebook Napoli Città 7 Ottobre 2021 13:59 Di redazione 2'

E’ una di quelle storie che sembrano finte fino a quando non esce la prova-verità. In questo caso il protagonista della vicenda è un avvocato di Napoli, di preciso del quartiere Vomero, che avrebbe messo on line un annuncio fingendosi vedovo. La storia è questa: compare su Facebook, sul gruppo “Single di Napoli”, un annuncio di uomo che si autodescrive facoltoso e in cerca di una donna formosa sotto i 45 anni. Eccolo:

“Buongiorno a tutti sono un avvocato molto facoltoso da qualche anno vedovo, ma tengo una grande voglia di ricominciare a voler bene. Io attualmente abito al Vomero ma sono disposto a spostarmi per amore, cerco donna forma sotto i 45 e molto affettuosa”

Se sia una storia vera o falsa non lo sappiamo, ma fatto sta che si è diffusa sui social e ha trovato conferme indirette tra gli utenti che l’hanno commentata. Il retroscena è clamoroso ed è il vero protagonista della notizia: la moglie avrebbe scoperto, attraverso alcuni amici presenti sul gruppo, che il marito si fingeva vedovo sui social e cercava una donna. Sarebbe andata ovviamente su tutte le furie. Come è andata a finire questa storia? L’uomo ha ritrattato con un altro annuncio:

“Buonasera a tutti. Sono l’avvocato che ha scritto quella frase stamattina. Ho detto una bugia, sono sposato. Non sapevo che c’erano amici di mia moglie qui in codesto gruppo e ho esagerato quindi volevo farvi presente che sono felicemente sposato, no vedovo”.

L’uomo ha tentato di rimediare a tutto postando una foto insieme alla moglie e scrivendo: “Ho scherzato, non sono vedovo, sono felicemente sposato”. Nello scatto la donna sorride, il marito chi sa cosa avrà dovuto subire prima di giungere a questa conclusione pacifica!

A quanto pare, come riporta Napoli Today, si tratta a tutti gli effetti di una notizia fake. Le foto dell’uomo sembrerebbero addirittura quelle del noto avvocato Carlo Taormina, truccate con l’app Face App. Insomma sarebbe una storia montata proprio dal nulla. Sembrava tutto molto strano in effetti ed ecco che spunta la verità!