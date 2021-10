0 Facebook Non solo al Sud, 116 furbetti del reddito sgominati a Treviso: uno girava in Maserati Cronaca 7 Ottobre 2021 16:51 Di redazione 2'

Guardia di Finanza scova ben 116 furbetti del reddito di cittadinanza. Questa volta sono stati ‘beccati’ al Nord, nella città di Treviso. Figurano cittadini stranieri non residenti, tre italiani iscritti all’Arie, lavoratori dipendenti, proprietari di immobili e vincitori di grosse somme al gioco online. Tutte persone che dunque non avrebbero dovuto ricevere il sussidio.

Furbetti del reddito di cittadinanza, 116 denunce a Treviso

Tra i furbetti c’era un disoccupato che aveva vinto 1,6 milioni di euro e un 48enne che ne aveva incassati 500mila. Entrambi non avevano comunicato all’Inps le vittorie conseguite mentre percepivano il sussidio. Ma non è finita qui, tra le persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne bisogno, c’è anche un uomo che girava con un’auto Maserati. Lussi, vizi e vittorie, tutte cose che hanno poco a che vedere con lo spirito per il quale sarebbe nato il sussidio.

Percepiva reddito di cittadinanza ma aveva un Maserati

Lungo l’elenco delle persone che avevano provato a prendersi gioco del sistema: 45 persone non residenti più in Italia da 10 anni, 17 che non avevano dichiarato proprietà immobiliari e un reddito, 12 che non avevano detto di aver iniziato a lavorare e altre persone che avevano acquistato auto di cilindrata superiore ai 25centimentri cubi. Tra questi un soggetto ha acquistato un suv Maserati.

La denuncia

Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Treviso sono riuscite a scoprire le irregolarità grazie a indagini effettuate in sinergia con Inps e Regione Veneto, hanno accertato una percezione indebita per un totale di 700.000 euro. L’Inps, appurate le irregolarità, avvierà le procedure di revoca del beneficio e restituzione delle somme percepite. I responsabili sono stati denunciati alla Procura di Treviso.