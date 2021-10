0 Facebook Problemi di salute per Ignazio Moser, l’annuncio sui social: “Devo capire cosa sia e come curarmi” Spettacolo 5 Ottobre 2021 16:11 Di redazione 2'

Ignazio Moser ha annunciato di staccare dai social network per un po’ di tempo, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha spiegato di avere alcuni problemi di salute. Con un post su Instagram ha raccontato che da qualche giorno sta poco bene e dovrà fare alcuni accertamenti.

Problemi di salute per Ignazio Moser

Motivo per cui preferisce allontanarsi dai social network e dedicarsi alle cure. “Purtroppo ho dei problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”, questo il messaggio di Ignazio che ha preoccupato i fan.

Cosa ha Ignazio Moser

Stando alle parole di Moser, dunque, non saprebbe di cosa si tratta e spera non sia nulla di preoccupante. Per ora non c’è alcuna certezza, cosa che ha preoccupato non poco i followers di Ignazio. Intanto non è arrivato alcun messaggio da parte di Cecilia Rodriguez, che si trova a Parigi per un evento. Molte le parole di buon augurio e di una pronta guarigione al bel Ignazio.