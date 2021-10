0 Facebook Santa Maria Capua Vetere piange il tifoso Carletto, scomparso a soli 31 anni Cronaca 5 Ottobre 2021 21:06 Di redazione 2'

Santa Maria Capua Vetere piange Carlo Leggiero, conosciuto da tutti come Carletto, tifoso della squadra locale, scomparso a solo 31 anni. La notizia della morte del giovane tifoso è iniziata a circolare come ‘un fulmine a ciel sereno’ nei vari gruppi social legati al territorio.

Dolore per la morte di Carletto, storico tifoso della Brigata Spartaco

Colpito da un malore improvviso, il trentunenne era stato ricoverato in ospedale e purtroppo non ce l’ha fatta. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli amici di Carlo Leggiero, in tanti non riescono a credere a questa simile disgrazia. Lo ricordano tutti per la sua simpatia e per la passione per la sua squadra del cuore.

I messaggi per Carlo Leggiero

A ricordarlo proprio la società calcistica che lui aveva tanto seguito: “Il Gladiator si stringe intorno alla famiglia Leggiero per la scomparsa dell’amato Carlo. Tifoso storico nerazzurro appartenente al gruppo Brigata Spartaco che ha sempre seguito le vicende della sua squadra del cuore. A nome dei dirigenti dello staff tecnico e dei calciatori le più sentite condoglianze alla famiglia”. Ma molti amici hanno voluto scrivere parole di dolore per lui: “Ora state insieme a fare il tifo per il vostro amato Gladiator riposa in pace Carlo Leggiero resterai sempre nel mio cuore”, Non doveva andar così… Cugí sempre nel mio cuore Carlo Leggiero”, questi e tanti altri i messaggi.