0 Facebook Cercava camionisti per 3mila euro al mese, ne riesce a trovare la metà: “Carenza manodopera” Cronaca 5 Ottobre 2021 20:30 Di redazione 2'

Il suo appello era rimbalzato velocemente sui social, cercava camionisti per la sua azienda di trasporti e non riusciva a trovarli. E’ quanto accaduto a Gerardo Napoli, imprenditore salernitano, amministratore della Napolitrans.

Cerca camionisti per 3mila euro al mese, ne trova solo 30

Aveva aperto 60 posizioni per camionisti a uno stipendio mensile di 3mila euro al mese, ma purtroppo aveva avuto difficoltà a trovare personale. Dopo che la notizia è diventata virale, l’imprenditore è riuscito a trovare soltanto 30 persone. Ha raccontato tutto in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha posto l’accento su una grossa problematica di questo settore: “La carenza di manodopera resta”, spiega Gerardo Napoli. “Bisogna studiare un sistema che favorisca l’ingresso dei futuri autotrasportatori mentre stanno studiando per la patente”.

Napoli ha spiegato che in Italia in pochi riescono a fare questo mestiere. Questo perché per riuscire ad ottenere la patente necessaria, non solo serve un percorso di studi di sei mesi, ma si devono pagare anche 6mila euro, cifra che non tutti possono coprire. Secondo l’amministratore della società di trasporti, l’unica soluzione sarebbe quella di favorire l’ingresso di extracomunitari in Italia con questo tipo di patente. “Ci sono tanti ucraini e kazaki pronti a fare questo mestiere”, ha ribadito Napoli.

L’annuncio suscitò diverse critiche sui social da parte di chi riteneva che non ci fossero persone con voglia di lavorare.