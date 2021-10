0 Facebook Forti temporali, strade allagate a Napoli e a Pozzuoli crolla muro carcere News 5 Ottobre 2021 19:36 Di redazione 1'

La pioggia sembra non voler dare tregua a Napoli e provincia. Il violento nubifragio che si è abbattuto questo pomeriggio sull’intero territorio ha causato non pochi danni.

Forti temporali a Napoli, allagamenti in città. A Pozzuoli crolla muro carcere

A Pozzuoli è caduto il muro perimetrale del carcere femminile, dal lato di via Pergolesi. L’area è stata interamente transennata ed è stato chiusa una parte di strada. Intervenuti i Vigili del Fuoco, per fortuna non si registrano ferimenti.

Non cambia la situazione a Napoli, dove i tombini non hanno retto alle incessanti piogge e le strade si sono completamente allagate. Numerose le segnalazioni di automobili bloccate nell’acqua da Pianura ad Agnano. Così come sono tantissimi i calcinacci crollati dagli edifici cittadini. Allagamenti si sono registrati anche a Fuorigrotta.

Prorogata l’allerta meteo

Disagi anche nelle stazioni delle metropolitane. In quella della cumana le scale sono diventate fiumi d’acqua. Intanto la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo di colore giallo per tutta la giornata di mercoledì, sono previsti ancora forti temporali.