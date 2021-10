0 Facebook Mattia e Matteo muoiono in un incidente a 18 anni, amici di una vita uniti dall’amore per il calcio Cronaca 4 Ottobre 2021 12:35 Di redazione 2'

Due giovani morti a 18 anni, due amici che avevano tutta la vita davanti ed erano uniti dalla grande passione per il calcio. Erano a bordo di un’auto con altri due amici, stavano rientrando ad Anzio dopo una serata trascorsa a Roma quando la vettura si è schiantata contro un guardrail sulla Pontina. Sono morti così Mattia Patriarca e Matteo La Perna in un terribile incidente.

L’impatto è stato violentissimo, uno dei due ragazzi ha perso la vita sul colpo finendo sull’asfalto, l’altro è stato travolto e trascinato da un’auto ed è deceduto poco dopo. Gravi i due amici che erano con Mattia e Matteo, sono stati trasportato entrambi in ospedale ma nonostante la criticità delle condizioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente e per quale motivo l’auto si è schiantata contro il guardrail. Nello schianto sono rimaste coinvolte altre due vetture, uno dei due conducenti è rimasto lievemente ferito.

Mattia e Matteo si conoscevano praticamente da sempre, entrambi giocavano in due squadre dilettantistiche il Nettuno Calcio e il Falasche. La notizia della morte dei due giovani ha sconvolto l’intera comunità, tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo dei due ragazzi.