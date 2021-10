0 Facebook Tiktoker ‘corregge’ Rita De Crescenzo sulla sua canzone: “Chiedi a tua mamma” Spettacolo 1 Ottobre 2021 16:44 Di redazione 2'

Ha ricevuto molti like e commenti un video di una tiktoker napoletana rivolto a Rita De Crescenzo. Monica Rapuano, che conta con un discreto numero di followers sul social che ha fatto ‘impazzire’ il mondo, ha voluto spiegare una cosa alla sua ‘collega’.

Rita De Crescenzo ‘corretta’ su Tik Tok

Monica condivide anche lei, come gli altri tiktoker, moltissimi video. Molti dei quali parlano della sua vita, si definisce una persona sincera che ‘non cambia per un numero di like’. La sua spontaneità piace moto e infatti sono in tanti a seguirla. Il video in cui corregge la De Crescenzo per la canzone “Guagliù menate ‘o sale” è di tempo fa, ma è ricomparso nel feed del social network ricevendo ancora commenti e like.

La signora rivolgendosi alla De Crescenzo le ha detto: “Quando butti il sale alla gente che passa e come se ci dessi abbondanza a loro, ce lo dobbiamo buttare noi addosso il sale. Chiedi a tua mamma”. Un consiglio e non una critica, dato con una buona intenzione. Tra i vari commenti c’è anche quello di un profilo presumibilmente legato alla De Crescenzo, poiché condivide solo suoi video, che dice: “Grazie per il consiglio”.

Il video della signora Monica per Rita De Crescenzo