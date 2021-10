0 Facebook GF Vip, problemi di salute per Manuel Bortuzzo: il ragazzo sta male nella casa Spettacolo 4 Ottobre 2021 12:27 Di redazione 1'

Manuel Bortuzzo sta male. Il ragazzo ha avuto la febbre molto alta e già dalla notte di sabato 2 ottobre è stato male. Questa mattina, siccome le sue condizioni sono peggiorate, si è pensato a auna possibili uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha una cistite e forse per questo motivo la temperatura è salita a 38.5°. Il ragazzo, così, ha preferito andare a riposare nella sua stanza, isolandosi dal resto del gruppo.

GF Vip, problemi di salute per Manuel Bortuzzo

Fortunatamente la situazione sembra essere migliorata in queste ultime ore: Manuel, infatti, ha comunicato ai compagni che la febbre ha cominciato a scendere, elemento importante che scongiura la necessità di abbandonare definitivamente la casa del GF Vip come gli avevano prospettato in caso di persistenza del malessere.

Di certo, anche questa situazione sarà affrontata da Alfonso Signorini nella puntata di questa sera.