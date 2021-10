0 Facebook Elezioni a Napoli, Manfredi sindaco vola verso palazzo San Giacomo con oltre il 60% Politica 4 Ottobre 2021 19:46 Di redazione 3'

Non ci sarà nessun ballottaggio, Gaetano Manfredi sarà il prossimo sindaco di Napoli. L’ex rettore dell’Università Federico II stacca gli avversari e nonostante gli scrutini siano solo agli inizi, conquista oltre il 60% dei voti. Lo segue Catello Maresca con una percentuale intorno al 20%. Al terzo posto si posiziona, per ora, Antonio Bassolino con il 6,80%. Alessandra Clemente si ferma al quarto posto con oltre il 5% delle preferenze.

Risultati elezioni amministrative 2021 a Napoli

Sono percentuali provvisorie poiché lo spoglio è ancora in corso, ma il risultato appare quanto mai netto. Maresca ha telefonato Manfredi per complimentarsi: “Ho provato a chiamare Manfredi e gli ho mandato un messaggio per fargli le congratulazioni, finalmente ci confronteremo in Consiglio comunale. Avremo di nuovo un sindaco di minoranza scelto da meno di un napoletano su due e dovremo vigilare in maniera ancora piu’ attenta”, queste le parole dell’ex magistrato, che ha contattato anche Bassolino e la Clemente.

Manfredi prossimo sindaco di Napoli, la telefonata di Maresca

Al comitato elettorale di Gaetano Manfredi si respira un clima di entusiasmo. Attesi a Napoli, nella sede del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico e Luigi Di Maio, pronti a festeggiare la vittoria di questo laboratorio partenopeo, creato dall’alleanza del Partito Democratico con il M5S. A cantare vittoria è Vincenzo De Luca che ha condiviso su Twitter una foto assieme al futuro primo cittadino con il commento: “Ora con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi”. Il dato è chiaramente in aggiornamento. Attesa la conferenza stampa dell’ex rettore che in serata dovrebbe parlare alla stampa e commentare questo successo.

Le parole di Antonio Bassolino

“Noi continueremo a svolgere la nostra azione in Consiglio e faremo sentire la nostra voce in difesa di Napoli. Mi sono candidato come indipendente e come indipendente mi muovero’ in Consiglio e in citta’ e da persona di sinistra e da uomo delle istituzioni daro’ sempre il mio appoggio e la mia condivisione a tutto quello che sara’ utile per Napoli cosi’ come la mia opposizione sara’ rigorosa quando riterro’ che non si fanno le cose giuste. Non sono deluso, la piazza era molto bella ma ho esperienza di tante campagne elettorali e so che le piazze non sempre corrispondono ai voti reali. Ho la coscienza a posto – ha aggiunto – perche’ so di aver fatto il mio dovere verso la citta’ al cui servizio ora metteremo i consensi ricevuti”, questo il commento di Antonio Bassolino.

Le liste più votate a Napoli

Nella coalizione di centrosinistra le liste più votate sono: Partito Democratico (13,28%), M5S (11,67%), Lista Manfredi Sindaco (9,25%). Per il centrodestra c’è Forza Italia (6,07%), Fratelli d’Italia (4,34%). Per gli altri candidati: Bassolino x Napoli (3,69%), Alessandra Clemente sindaco (3,53%).