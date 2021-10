0 Facebook Meteo Napoli, arrivano i temporali e si abbassano le temperature: arriva l’autunno Meteo 4 Ottobre 2021 11:54 Di redazione 2'

Dopo l’allerta meteo ‘fittizia’ di domenica, ne arriva un’altra valevole per la giornata di martedì. La Protezione civile ha diramato un avviso a partire dalle 06 di domattina. Secondo quanto riportato da Meteo.it a partire da martedì assisteremo a un peggioramento climatico. Sebbene era stato previsto l’arrivo di una perturbazione già da domenica, anche questo lunedì abbiamo avuto un cielo sereno, con la presenza del sole e temperature al di sopra della media stagionale.

Previsioni meteo a Napoli

L’inversione arriverà da martedì, giornata caratterizzata dalla presenza di piogge e temporali. Contestualmente ci sarà un brusco calo delle temperature, le minime dai 20° arriveranno a 19° e le massime da 28°, toccati lunedì, a 22°. Avremo dunque un’aria decisamente più fresca. Il tempo continuerà a essere brutto per il corso della settimana, nella serata di mercoledì dovrebbero esserci nuovi rovesci temporaleschi e i rovesci potrebbero continuare anche giovedì.

Secondo le previsioni meteo a Napoli anche il prossimo weekend sarà caratterizzato dalla presenza di temporali. Le temperature dovrebbero assestarsi su minime di 15-16° e massime che oscilleranno dai 24 ai 20°, quindi più in linea con la media stagionale.

L’allerta meteo a Napoli

La Protezione Civile della Regione Campania informa che la perturbazione attualmente in atto sulla Liguria, secondo l’evoluzione prevista dai modelli matematici, transitera’ lungo la fascia tirrenica per raggiungere la nostra regione a partire dalle prime ore di domani. Si tratta di un sistema frontale che potra’ portare “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”, anche intensi. Un quadro meteo associato anche a possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo con rischio idrogeologico localizzato valevole a partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6 di mercoledi’ sulle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). La perturbazione raggiungera’ prima i quadranti settentrionali della Campania per poi scendere a Sud.