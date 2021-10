0 Facebook Caserta, polemiche per il conto più ‘salato’ in pizzeria: “Due euro in più per aver tolto il ghiaccio dalla Pepsi” Cronaca 4 Ottobre 2021 18:31 Di redazione 1'

Ha scatenato feroci polemiche uno scontrino ‘servito’ ad un tavolo al momento del conto. Siamo a Caserta, di sabato sera dentro una pizzeria. La pubblicazione sui social ha fatto diventare l’immagine virale sul web.

Come riportato da Internapoli e come si è potuto evincere dallo scontrino, il sovrapprezzo che ha scatenato la bufera è stato irrisorio: due euro. È stato il motivo ad aver fatto infuriare i clienti.

Così come scritto nel conto il gestore del locale ha fatto pagare anche l’aver tolto il ghiaccio dalla Pepsi chiesta a tavola dal cliente. “Ieri sera con amici siamo andati a mangiare in una pizzeria al centro di Caserta, fin qui tutto ok. La pizza era buona, ma la cosa assurda è trovarci sul conto 2 euro in più perché avevamo chiesto una Pepsi alla spina senza ghiaccio. Vi sembra una cosa normale tutto ciò?“, ha scritto quest’ultimo su TikTok.