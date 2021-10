0 Facebook Tommaso Eletti ‘snobba’ Maria De Filippi: “Non ne ho bisogno, solo se mi pagano bene” Spettacolo 1 Ottobre 2021 18:12 Di redazione 2'

Tommaso Eletti ne ha per tutti. Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip, cosa che non pare abbia preso bene, in un’intervista per Superguida Tv ha parlato delle sue amicizie all’interno della casa e dei progetti futuri in televisione.

Tommaso Eletti parla delle sue prossime esperienze in televisione

Proprio nella parte che riguardava possibili partecipazioni ad altri programmi, ha spiegato che si troverebbe meglio in un reality come l’Isola dei Famosi e non Uomini e Donne. Riguardo al format di Maria De Filippi ha detto di non avere bisogno di andare in televisione per trovare una ragazza. Poi ha aggiunto parole che non sono piaciute ai fan di queen Mary, ritenute da molti troppo ‘spocchiose’.

Rispetto all’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, invece, ha una sua idea ben chiara: “Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di “Temptation Island”. Con Francesca sapevo che sarei uscita sicuro mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa però che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori“.