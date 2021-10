0 Facebook Gf Vip, Soleil rischia la squalifica: bufera sulla frase definita razzista: “Urlate come scimmie” Spettacolo 1 Ottobre 2021 17:06 Di redazione 2'

Il Grande Fratello Vip, dopo le accuse di razzismo in seguito alla frase “urlate come scimmie”, Soleil Stasi Sorge potrebbe prendere la decisione di abbandonare il reality show.

Soleil Sorge squalificata al Grande Fratello Vip

Soleil cerca di giustificare quanto detto e continua a ripetere: “Sono mortificata”. Spiega di aver detto quelle parole per il semplice fatto che ha sentito gli inquilini della Casa urlare senza alcun motivo. L’influencer sottolinea poi: “Dentro di me non è possibile il razzismo” e spiega che, in realtà, ha due sorelle adottive e che, avendo vissuto a Los Angeles, la differenza tra persone non rientra nella sua idea di vita. “Io l’ho vissuto, essendo puntualmente straniera in un altro Paese”.

Interviene anche Raffaella Fico che cerca di far capire a Soleil che Ainett ci è rimasta davvero molto male e che, sicuramente, è molto arrabbiata con lei. A Raffaella, Francesca, Samy, Sophie, Gianmaria e Clarissa si aggiunge anche Ainett. L’influencer ne approfitta e chiede scusa anche a lei: “Mi sono sentita davvero mortificata e ti chiedo scusa, come l’ho già chiesto a tutti loro”. Le scuse continuano: “Stavate urlando in più persone”. “Se tu sei veramente pentita e vuoi chiedere scusa me lo devi chiedere davanti a tutti gli italiani” risponde Ainett.