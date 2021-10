0 Facebook Scampia, ragazzina di 15 anni va in arresto cardiaco due volte, genitori disperati: “Le avete salvato la vita” Cronaca 1 Ottobre 2021 10:54 Di Fabiana Coppola 2'

Scampia è protagonista di una storia di dolore immenso, ma anche di speranza. A raccontarla la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate. Una ragazzina di 15 anni è andata in arresto cardiaco per ben due volte: i soccorritori hanno salvato la vita della giovanissima.

Scampia, ragazzina di 15 anni in arresto cardiaco: soccorritori la salvano

“Alle 2:20 di notte veniamo allertati per un codice rosso a Scampia , la scheda diceva che una 15enne non era cosciente, non respirava. Un codice rosso insomma. In due minuti siamo sul posto a Scampia. Troviamo il padre della ragazza ci viene incontro piangendo ed implorandoci di salvare la figlia. Saliamo al terzo piano e la scena che troviamo è surreale: la ragazza era in arresto cardiaco. Iniziamo l’rcp, montiamo il dae, la ragazza viene defibrillata tre volte, poi organizziamo il trasporto in ambulanza. Arriviamo al Cardarelli, in codice rosso, letteralmente sfiniti, ma con la ragazzina viva. Mentre fa la tac va in arresto un’altra volta e viene di nuovo rianimata. Intubata, è trasferita in rianimazione”.

“Ieri sera la madre della bambina manda questo messaggio al CPSI Paciello: “Buonasera signor Nicola...sono la mamma di Roberta la ragazza che la notte tra il 10 e 11 settembre lei è i suoi colleghi senza MAI arrendervi le avete salvato la vita. Non lo dimenticherò mai. Adesso Roberta sta bene, le hanno impiantato un defibrillatore”, concludono.

Si tratta dell’ennesima storia a lieto fine grazie all’intervento dei soccorritori angeli. La pagina Nessuno Tocchi Ippocrate spesso riporta queste storie, come anche quelle più tristi di violenze e aggressioni che sanitari e personale medico subiscono in continuazione.