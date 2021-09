0 Facebook Esulta per il gol del Napoli ed ha un infarto, tifoso azzurro salvato dal 118 Esulta per il gol del Napoli ed ha un infarto. L'intervento dei sanitari a Secondigliano. L'uomo rischiava la morte dopo il gol vittoria News 12 Settembre 2021 16:13 Di redazione 2'

La gioia e l’entusiasmo possono spesso giocare brutti scherzi. Soprattutto quando si parla di Napoli e a maggior ragione quando la squadra azzurra è impegnata sul campo contro l’avversaria di sempre: la Juventus.

Così a Secondigliano, secondo quanto pubblicato su Facebook dalla pagina ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘, un uomo ha avuto un infarto proprio per aver esultato al gol decisivo di Kalidou Koulibaly. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 gli ha salvato la vita.

Esulta per il gol del Napoli ed ha un infarto: il post di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’

ESULTA PER IL GOAL DEL NAPOLI CONTRO LA JUVENTUS E VA IN ARRESTO CARDIACO!!!!!

Il 118 di Scampia oggi ha fatto la differenza!

Postazione Scampia – allertati alle ore 19.50 circa per Codice Rosso, perdita di coscienza, in viale dei Pianeti a Secondigliano. Mentre l’ambulanza raggiunge il target La centrale operativa del 118 guida i parenti nelle manovre salvavita…il 118 è sul posto in 8 minuti circa.

Le manovre di soccorso per circa 20 minuti durante i quali vengono erogati 3 shock del defribillatore ed infuse quattro fiale di adrenalina. Il paziente riprende respiro spontaneo e polso carotideo! F.V. di 75 anni viene trasportato all’ospedale Cardarelli in cod. Rosso VIVO!

L’ambulanza della postazione Scampia prosegue il turno di lavoro sul territorio partenopeo lasciando il paziente in pronto soccorso vigile e cosciente. P.S. Secondo il racconto dei familiari sembra che F.V. Stesse esultando per il goal del Napoli contro la Juventus ed improvvisamente è sbattuto al suolo! La vittoria più bella è quella contro la morte!

Medico dott. Mariano Guida

Infermiere Francesco Canó

Autista Pasquale Arciello

VITA 2 MORTE 1