Gli ultimi fiati per scongiurare l’insidia del ballottaggio. Manfredi in testa. Manesca arranca, Bassolino il vecchio che avanza… Armida Filllipelli, lei sì che sa fare gioco di squadra..

Politica 1 Ottobre 2021 09:49 Di Juanuaria Piromallo

Metti una sera un terrazzo che abbraccia Monte Di Dio e nuove idee. Anfitrioni il fior fior dei giuristi made in Naples, Ivan e Pia Filippelli con l’Assessorissima Armida Filippelli ( Assessore alla Regione per la Formazione Professionale), con l’ultima generazione di giuristi in erba, la forza del clan è il loro arco dal quale scoccano tante frecce. Tutte per Nicola Pezzullo, il nipotisssimo, avvocato penalista con passione che guarda a 360 gradi i problemi del territorio. Assiste persone fisiche e giuridiche anche dove vi è la possibilità per chi ha il diritto di accedere al gratuito patrocinio.

E adesso in due parole il suo programma: Napoli e’ una città con problemi strutturali anche per quanto riguarda il debito pubblico del Comune, ci sono oltre 2,7 miliardi di debiti, e’ chiaro che con questo fardello e’ impossibile andare avanti. Nell’anno 2017-18 il Piano di Investimenti messi a Bilancio per il Comune di Napoli e’ stato di 0 euro, chiaramente cosi’ non si puo’ investire per la citta’, e questo lo pagano alla fine i napoletani, coloro che pagano le tasse piu’ alte d’Italia senza avere nessun tipo di servizio, tipo: ” … i pullman non funzionano, alcune strade piene di buche (e non siamo Roma) il verde pubblico e’ abbandonato, ecc… Vota Nicola, Nicola… come direbbe Totò nella sua meravigliosa gag ( votantonio,votantonio…) con una preferenza anche al neurologo Giovanna Servillo. Se sommi le loro età non arrivi a quella di Bassolino.

Altro terrazzo, questa volta quello pied sans l’eau, del circolo Canottieri. Neanche i fisici palestrati dei giocatori di pallanuoto distraggono il parterre femminile dalla forza oratrice di Armida Filippelli, una che sa fare gioco di squadra: “Napoli, capitale di regno, anzi di regni, deve ritornare al suo ruolo policentrico… Anche la periferia diventa “centro”. Napoli va’ riformata totalmente nel suo dna, da Scampia a Soccavo, da Bagnoli a San Giovanni, i progetti da mettere in campo ci sono e speriamo di riuscirne a realizzarne qualcuno, poiche’ Napoli non va’ avanti solo di Turismo…” Chiaro? Al suo fianco il candidato sindaco Manfredi la guarda e annuisce. Le passa il microfono, ma tanto lei ha già detto tutto.

