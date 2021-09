0 Facebook Perde portafoglio con 500 euro dentro a Nocera Inferiore e lo ritrova: “Tutta la mia gratitudine” News 30 Settembre 2021 08:10 Di redazione 2'

E’ una storia a lieto fine quella che arriva dalla provincia di Salerno. Un docente dell’Istituto Nautico, Emiddio Ventre, ha trovato un portafoglio con all’interno 505 euro, oltre che carte e documenti.

Perde il portafoglio, insegnante lo ritrova e glielo restituisce

L’insegnante non ci ha pensato due volte e subito si è attivato per rintracciare questa persona sfortunata. L’ha fatto attraverso i social, nello specifico Facebook. Prima ha dato uno sguardo ai documenti chi fosse il proprietario e ha scoperto che si chiamava Dario Pandolfi ed è un farmacista di Pagani e il presidente di Federfarma Salerno.

L’uomo aveva pubblicato un annuncio sui social attraverso il profilo del cucino, perché non ne aveva uno suo. E proprio grazie a quel post che l’insegnante è riuscito a trovarlo e gli ha restituito il suo portafogli con i soldi. Il farmacista ha così voluto ringraziare Ventre per il gesto carico di civiltà e tutti quelli che l’hanno aiutato: “Non avendo un profilo Facebook, ho scritto da quello di mio cugino, ringrazio di cuore la persona che ha ritrovato il mio portafoglio e mi ha contattato. Un signore gentilissimo a cui va la mia gratitudine. Ringrazio anche tutte le persone che, con altrettanto cortesia, avendo letto la notizia, mi hanno contattato per avvertirmi. Grazie a tutti!”. Una storia a lieto fine che vale la pena raccontare.