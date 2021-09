0 Facebook Morto Luca Noviello in un incidente: il dolore del papà e la decisione della donazione degli organi Cronaca 29 Settembre 2021 10:23 Di Fabiana Coppola 1'

E’ morto Luca Noviello, il 26enne che una decina di giorni fa rimase coinvolto in un incidente sulla strada che conduce da Salerno a Vietri. Era in sella al suo scooter quando, dopo aver trascorso la notte in un locale, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Immediati i soccorsi da parte dei volontari del 118 ma le condizioni del 26enne, molto conosciuto anche a Salerno perché figlio dell’imprenditore del settore auto Ciro Noviello, sono apparse da subito molto gravi. Per una decina di giorni Luca ha lottato tra la vita e la morte, ricoverato presso l’ospedale Ruggi.

La scorda mattina la tragica notizia: le sue condizioni erano irreversibili ma, nonostante il momento di immenso ed indescrivibile dolore, la famiglia Noviello ha avuto cuore e coraggio di volgere la fine di Luca al bene, decidendo di autorizzare l’espianto degli organi del 26enne.