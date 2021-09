0 Facebook Casal di Principe in ansia per Nunzia, 50enne scomparsa da venerdì: “Aiutateci” News 29 Settembre 2021 09:06 Di redazione 1'

E’ diventato virale un appello sui social per la scomparsa di una donna di 50 anni, originaria di Casal di Principe, comune in provincia di Caserta. La foto della donna, di nome Nunzia, è stata condivisa in tanti gruppi social legati al territorio, con la richiesta di aiuto per trovarla.

Nunzia scomparsa da Casal di Principe

Nunzia, secondo quanto spiegato nell’appello, sarebbe scomparsa venerdì pomeriggio. Il post è stato condiviso dalla signora Alfonsina e nei commenti c’è chi dice che sarebbe stata avvistata l’ultima volta a Formia con due valigie in mano. Sulla scomparsa della donna sono stati allertati i carabinieri.

“Da venerdì è scomparsa una donna di Casal di Principe si chiama Nunzia sui 50 anni alta 1.65 capelli castani media lunghezza. Se per caso qualcuno la vede contatta immediatamente i carabinieri oppure contattare me”, questa la richiesta. In tantissimi hanno risposto al post e c’è chi ha chiesto di fare una segnalazione al programma Chi l’ha Visto che si occupa proprio di persone scomparse.