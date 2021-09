0 Facebook Barbara D’Urso, le parole d’amore della conduttrice: “Unico vero punto di felicità perfetta” Spettacolo 29 Settembre 2021 11:56 Di redazione 2'

Barbara D’Urso piena d’amore per il figlio oggi ha deciso di pubblicare un post strappalacrime. Giammauro ed Emanuele Berardi sono i figli di Barbara D’Urso, nati dalla relazione con Mauro Berardi, celebre produttore cinematografico. La regina di Pomeriggio Cinque ha sempre protetto la sua vita privata e parla raramente dei figli, offi però si è voluta esprimere.

Queste le parole d’amore:

“Ed eccolo l’unico altro vero punto di Felicità perfetta e totale…ore 00,10 del 29settembre..TU..Il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince…E mi fa camminare a testa alta..❤️Io Tu e Giammauro uniti ed indivisibili…Noi 3..L’Amore puro..❤️Ti Amo. Mamma”.

I figli di Barbara D”Urso: Giammauro Berardi ed Emanuele Berardi

I due ragazzi infatti sono cresciuti lontano dal mondo dello spettacolo e, seguendo le rispettive passioni, sono riusciti a crearsi una solida carriera. Giammauro Berardi è il primogenito di Barbara D’Urso, è nato nel 1986 e fa il medico. Si è laureato in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110 e lode, lavora al pronto soccorso e ha un cuore d’oro. Più di una volta infatti è stato impegnato come medico nelle zone di guerra, partecipando a varie missioni umanitarie. Il secondogenito della presentatrice si chiama Emanuele Berardi ed è nato nel 1988. Anche lui, proprio come il fratello, ha scelto una strada molto diversa rispetto a quella dei suoi genitori. Fa il fotografo professionista e realizza reportage in giro per il mondo. Vive fra Milano e Roma, per stare accanto a Barbara D’Urso, e ama viaggiare.