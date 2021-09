0 Facebook Fabrizio Corona contro Ilary Blasi, l’affondo dopo lo storico litigio e la rivelazione: “Sei solo un flop” Spettacolo 28 Settembre 2021 11:03 Di redazione 2'

In molti sanno che tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non corre buon sangue. L’ex re dei paparazzi e la conduttrice hanno avuto uno storico litigio in diretta tv quando la romana conduceva il Grande Fratello Vip, nel 2018. Ad oggi, nonostante siano passati degli anni, la situazione resta ancora critica e Corona non perde occasione per affondare ancora una volta la storica rivale.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: la lite e la vendetta

Lady Totti è al timone del talent show di Canale Cinque Star in the Star, che nelle prime due puntate ha avuto un disastroso riscontro di pubblico, inchiodandosi in entrambi gli appuntamenti a circa l’11% di share. Numeri assolutamente insoddisfacenti per un prime time, tanto che si parla addirittura di taglio netto del programma. Su tali flop, Corona, con una Stories Instagram, ha voluto sottolineare l’insuccesso pubblicando una Stories con scritto “Ilary Blasi. Solo flop”.

Il diverbio tra Corona e la Blasi risale al 2005 quando Flavia Vento confidò pubblicamente di aver vissuto una notte di passione con Totti, un mese prima che si sposasse con l’ex letterina. Non solo: la Blasi in quel periodo era pure in dolce attesa del primogenito Christian. Dietro questa rivelazione la regia di Fabrizio Corona. Ilary non perdonò mai il paparazzo e dopo anni gli ha servito una vendetta in diretta tv. Come dire: chi la fa l’aspetti!