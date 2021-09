0 Facebook Claudia Koll: “Il diavolo voleva uccidermi, mi sono salvata grazie all’esorcista” Cronaca 28 Settembre 2021 13:28 Di Giovanni Ibello 2'

Pierluigi Diaco ritorna in tv su Rai due con il programma “Ti sento”, un confessionale vero e proprio tra il conduttore e i suoi numerosi ospiti che ripercorrono – a favor di telecamera – le fasi salienti della loro esistenza. Il primo ospite? L’attrice Claudia Koll, ex “musa” del maestro del cinema erotico Tinto Brass che si è avvicinata alla fede e ha contestualmente abbandonato le luci della ribalta.

La testimonianza di Claudia Koll

L’attrice racconta il momento in cui ha capito che la sua vita stava cambiando e si stava votando al bene. Un rito, un passaggio che però non è stato semplice, tutt’altro: “Sono stata aggredita, stritolata da una forza di morte che voleva uccidermi. Era uno spirito, non l’ho visto perché non si vede. L’ho sentito però, ho sentito l’odio nei confronti dell’uomo, ho percepito la sua ira. Poi Dio mi ha liberato grazie alla preghiera. Come mi sono salvata? Ho pensato all’esorcista, il film. Così ho preso i il crocifisso e ho gridato il Padre Nostro. E’ stato Dio a dirmi di farlo, visto che nella preghiera c’è l’espressione “liberaci dal male”.

Dopo quell’incontro ravvicinato l’attrice ha iniziato un percorso di conversione che ha rivoluzionato nel concreto la sua vita.