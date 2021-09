0 Facebook Incidente mortale, Martina muore a soli 16 anni: “Tranciata dal trattore del papà” Cronaca 28 Settembre 2021 13:00 Di Giovanni Ibello 1'

E anche oggi ci troviamo a raccontarvi l’ennesima morte “bianca”, l’ennesima tragedia che si è consumata sulle nostre strade. Martina Lilla, una giovanissima di soli 16 anni è venuta a mancare a seguito di un gravissimo incidente stradale.

Martina, 16 anni: travolta dal trattore del padre

E’ successo Armeno, su una strada provinciale del novarese. La giovane guidava una moto da cross quando ha impattato violentemente contro un trattore. La cosa più sconvolgente è che il veicolo era guidato proprio da suo padre. La giovane – secondo le ricostruzioni – dopo aver tamponato il trattore sarebbe finita sotto il mezzo. Inutile aggiungere che la notizia ha sconvolto la comunità di Armeno, e non solo. Secondo le notizie apprese da Repubblica il personale di soccorso del 118 ha subito trasportato la giovane in Ospedale, lo ha fatto in elicottero. Purtroppo non c’è stato niente da fare, la ragazza è morta in serata.