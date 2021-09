0 Facebook Serena Rossi spiega cosa è successo con Jlo a Venezia: “Mi ha detto ‘ah la madrina'” Spettacolo 27 Settembre 2021 14:04 Di redazione 2'

Il siparietto di Jennifer Lopez che praticamente l’ha ignorata al Festival di Venezia era diventato virale sui social. Serena Rossi, che alla kermesse cinematografica era la madrina, ha ceduto come una normale fan al fascino della star americana. Presentata dal direttore della manifestazione, si è avvicinata a Jlo ‘in punta di piedi’.

Serena Rossi Spiega cosa è accaduto con Jennifer Lopez

Proprio mentre l’attrice napoletana si presentava a Jennifer Lopez, è arrivato Ben Affleck e la star si è girata, ignorando Serena Rossi, evidentemente imbarazzata. Dopo settimane da quell’episodio, la madrina del Festival ha spiegato cosa è accaduto. “Ad un certo punto toccava a Ben fare le foto e lei si è defilata, si è ritoccata il trucco e chiacchierava. Io ho detto al direttore della Biennale che volevo conoscerla, quindi mi ha introdotta (…)“, ha raccontato la Rossi.

“Lei mi guarda un po’ e mi fa: “Ah la madrina”. In quel momento ritorna Ben e va da lui, giustamente. Sono tornati insieme dopo vent’anni. L’amore è più forte di tutti. Si sono coccolati (…)“.Dunque, Serena Rossi non c’è rimasta male, anzi ha dato ragione a Jennifer per essere tornata tra le braccia del suo amato. Nemmeno un po’ di risentimento? Questo no l’ha detto, magari in cuor suo sperava in una presentazione diversa.