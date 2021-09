0 Facebook Sesta vittoria consecutiva per il Napoli che batte il Cagliari 2 a 0 Sport 26 Settembre 2021 22:49 Di redazione 1'

Al Diego Armando Maradona, il Napoli batte il Cagliari 2-0. I partenopei passano in vantaggio all’11esimo con una rete di Osimhen, grazie all’assist di Zielinski, e mantengono il controllo della partita. I sardi in difesa creano poche azioni pericolose.

Il Napoli batte il Cagliari al Diego Armando Maradona

Nel secondo tempo, un fallo su Osimhen si trasforma in rigore: Insigne realizza e regala il raddoppio azzurro. I partenopei continuano ad avere, e a sprecare, fino all’ultimo, delle altre occasioni. Una serie di sostituzioni, in particolare nel Napoli, non modifica l’esito della partita, che dopo 3 minuti di recupero termina a favore dei biancocelesti.

Festa al Diego Armando Maradona per la sesta vittoria consecutiva. Il Napoli torna a essere capolista con punteggio pieno e in solitaria.