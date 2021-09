0 Facebook Operatori Asia spargono rifiuti su marciapiede, la spiegazione: “Messi ai lati della strada per l’arrivo degli spazzini” Cronaca 27 Settembre 2021 08:14 Di redazione 2'

E’ diventato virale in poco tempo un video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli in cui si vedono alcuni operatori dell’Asia spargere i rifiuti di un cestino sul marciapiede. Le immagini sono state riprese al Corso Vittorio Emanuele, anche la nostra pagina ha condiviso il filmato in questione. Pesante l’accusa del consigliere regionale dei Verdi: “Si tratta di un gesto inqualificabile per il quale chiedo all’azienda di prendere provvedimenti severi nei confronti di questi due lavoratori e degli altri eventualmente presenti”.

Netturbini spargono rifiuti, risponde l’ASIA

I fatti, però, sarebbero ben diversi da quanto si evince dal video, che sembra anche non riprendere l’intera scena, il netturbino più che spargere i rifiuti li starebbe mettendo ai lati della strada. A ricostruire quanto accaduto è stato il collega Ciro Cuozzo su Il Riformista, che ha ascoltato sulla questione la presidente dell’Asia, Maria De Marco, che ha spiegato come si sia trattato di un grosso equivoco. Lanciando anche l’appello di verificare meglio le segnalazioni prima di buttare nella gogna mediatica dei lavoratori.

Come spiega al citato giornale, dal video si vede come il cestino non abbia il sacchetto – motivo che sarà, spiega la presidente, chiarito – il netturbino con il piede spinge i rifiuti ai margini della strada in attesa che arrivi lo spazzino a ripulirli. “Con molta evidenza si nota che all’interno non c’è il sacco che raccoglie i rifiuti. Non sappiamo il perché ma questo lo verificheremo. Il netturbino proprio per non lasciarli sul marciapiede, con i piedi li sposta a bordo strada in attesa dell’arrivo, successivo, degli spazzini”, queste le parole della De Marco. La presidente ha poi aggiunto di essere molto dispiaciuta che non sia stato pubblicato il video dell’intervento successivo degli spazzini che mostra come la pulizia sia stata completata.