Matrimonio in piazza Plebiscito, distesa di fiori sulla scalinata per la sposa: l'applauso dei turisti
25 Settembre 2021

Per loro è stato uno spettacolo folcloristico cui assistere. Tanti turisti si sono affollati questo sabato pomeriggio davanti alla chiesa di San Francesco di Paola in piazza Plebiscito. Incuriositi dall’allestimento floreale imbandito per il matrimonio in grande stile, hanno atteso il momento più emozionante: l’arrivo della sposa con il padre.

Matrimonio in piazza Plebiscito

Una lunga distesa di fiori sulla scalinata che porta alla chiesa ha accolto l’arrivo della sposa. Nell’attesa che la protagonista della cerimonia arrivasse, i tanti turisti in visita in questo sabato di settembre si sono iniziati ad avvicinare per fare foto al suntuoso allestimento. Davanti alle scale c’era lo sposo, evidentemente emozionato.

Quando la sposa è arrivata in auto, una lussuosa Maserati con tanto di fiocchetti di tulle agli specchietti, è partito un lungo applauso da parte delle tante persone presenti, perlopiù turisti. Cellulari in mano c’è chi ha voluto immortalare la romantica scena, passo dopo passo la sposa ha salito le scale ed è arrivata all’ingresso della chiesa. Incredula di tanta attenzione, ha ringraziato i presenti per il calore ricevuto. Poi è entrata in chiesa e le porte si sono chiuse, anche qui c’è stato un altro applauso di incoraggiamento.

Le immagini del matrimonio in piazza Plebiscito