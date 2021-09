E’ una triste giornata per il mondo della musica napoletana, colpita da un lutto. E’ scomparso Franco Fedele. Patron della casa discografica de La Canzonetta è stato uno dei protagonisti dei successi musicali napoletani.

Addio a Franco Fedele

Fedele aveva 86 anni e lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, sarebbe dovuto essere dimesso tra qualche giorno, ma il suo cuore non ha retto e un infarto se l’è portato via per sempre.

La notizia della morte di Franco Fedele è iniziata a circolare sui social, lasciando attonite le tante persone legate al grande Fedele. Parole di cordoglio ma anche di stima per ricordare l’ottantaseienne scomparso.