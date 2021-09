0 Facebook Matrimonio finisce male per coppia di ospiti, intossicati dopo il banchetto nuziale Cronaca 15 Settembre 2021 18:25 Di redazione 1'

Sarebbe dovuto essere un giorno di festa ed allegria ma si è trasformato in un incubo per una coppia di invitati. Un matrimonio ad Eboli è costato un’intossicazione alimentare per due invitati, che sono finiti in ospedale.

Due ospiti intossicati a un matrimonio

La notizia è stata riportata da La Città di Salerno. Sembrerebbe che due invitati, dopo essersi goduti il banchetto nuziale, abbiano iniziato ad avvertire un certo malessere. Dolori addominali, con nausea e diarrea incessanti. Sono così corsi alla guardia medica, che ha poi predisposto il passaggio all’ospedale di Eboli. Qui i medici hanno somministrato ai malcapitati una flebo.

Dopo la soluzione, gli è stata prescritta una cura di dieci giorni con una dieta rigorosamente in bianco. Un matrimonio che a quanto pare non sarà indimenticabile solo per gli sposi.