0 Facebook Tiktoker aggredisce una persona per “gelosia” nel Napoletano: “Devo ammazzarlo” Cronaca 23 Settembre 2021 17:40 Di redazione 1'

Gelosia tra Tiktoker finisce in violenza nel Napoletano. L’uomo ha speronato un’auto con all’interno, secondo lui, chi lo deride sul socia, ma alla fine sbaglia bersaglio. Ha rincorso ragazzi che non c’entravano nulla, spaventandoli perché li minacciava con una chiave inglese.

L’uomo che ha inseguito i ragazzi è ormai noto sui social, ed è stato più volte coinvolto in diverse ‘liti’ su TikTok. Il volto del social resosi conto dell’accaduto ha chiesto scusa ed è andato via. Ha capito che non era la banda rivale e la violenza è sfociata nel nulla.

“Devo ammazzarlo”, ha gridato l’uomo, ma le minacce sono finite in un bel nulla.