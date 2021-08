0 Facebook Gomorra 5, rubato il primo episodio: è già online tra siti e chat Spettacolo 27 Agosto 2021 14:49 Di redazione 2'

Non è la prima volta che una serie tv molto attesa finisce nel mirino dei pirati del web. E’ accaduto anche con Gomorra 5, il cui primo episodio è stato rubato e messo in onda molto prima di quanto programmato. L’ultima stagione infatti sarà lanciata a novembre, ma tutti possono vedere online la prima puntata rubata.

Gomorra 5, rubato il primo episodio e messo online: il video sui social

La notizia è stata data per prima da Fanpage, e successivamente è stata confermata da Sky. A quanto pare, la premiere di Gomorra 5 sarebbe trapelata tramite alcuni canali di Telegram. Da chat a social, fino a Tik Tok, la clip avrebbe circolato in maniera ormai irreparabile. Come sia stato possibile tutto ciò è quello a cui Sky ora sta lavorando, tramite il proprio dipartimento anti-pirateria.

Dunque il primo episodio di Gomorra 5 è online, ovviamente la qualità video di queste clip, così come l’audio, è scadente. Questo è il primo caso italiano di leak di una serie tv. L’esempio più eclatante degli ultimi anni è quello di Game of Thrones, i cui episodi trapelati online prima della messa in onda avevano spinto la Hbo a smettere di inviarli in anteprima.