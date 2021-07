0 Facebook Gomorra 5, data ufficiale e trailer: torna Ciro l’Immortale per l’ultima stagione Spettacolo 10 Luglio 2021 08:25 Di Fabiana Coppola 2'

Con Genny braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi, misteriosi personaggi pronti a schierarsi alla vigilia di una guerra imminente: è tutto pronto per il gran finale di Gomorra, il cult Sky Original prodotto da Cattleya con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo.

Girati fra Napoli e Riga, i nuovi episodi della serie – nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010-2020 – sono scritti da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. I primi cinque episodi di Gomorra – Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film “L’Immortale”, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini.

Le immagini del teaser, il primo annuncio pubblicitario diffuso oggi, mostrano il ritorno sul set gli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. E c’è il grande ritorno di Marco D’Amore, nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film “L’immortale” – tornato in scena in Lettonia. E per Genny nulla può essere piĂą come prima.