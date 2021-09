0 Facebook Tragedia a Pianura, uomo trovato morto con un colpo di pistola in fronte Cronaca 16 Settembre 2021 20:41 Di redazione 1'

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, in via Escrivà, nelle cosiddette “Case Gialle”.

Tragedia a Pianura, uomo trovato morto a via Escrivà

A causare il decesso un unico colpo di arma da fuoco alla fronte. Sul posto gli investigatori della Polizia di Stato. Per il momento non si conoscono altri dettagli, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si rafforzerebbe quella del suicidio come riportato da Il Mattino. Sui social, nei gruppi di Facebook del quartiere Pianura, si parla di un gesto estremo. L’uomo in questione avrebbe anche due figlie.

Un’altra terribile vicenda che scuote Pianura dopo quella della donna uccisa e fatta a pezzi dal figlio.