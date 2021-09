0 Facebook Barbara D’Urso, furiosa lite con il fidanzato nel locale: una scenata di gelosia Spettacolo 23 Settembre 2021 17:58 Di redazione 1'

Pesante lite tra Barbara d’Urso e il fidanzato Francesco Zangrillo. La coppia è stata paparazzata da Oggi, nei giorni scorsi durante in un locale di Milano. Il settimanale ha pubblicato delle foto dei due che lasciano pochi dubbi.

La conduttrice pare che abbia fatto una scenata di gelosia al fidanzato. I due si trovano insieme ad alcuni amici e colleghi Mediaset della conduttrice in un ristorante di Brera, nel centro di MIlano. I due non sono vicini. Barbara infatti siede accanto a un vecchio amico, mentre Zangrillo è impegnata a un altro tavolo a chiacchierare con una misteriosa donna bionda con un blazer rosa addosso.

A quanto pare, per gelosia, la D’Urso comincia a lanciargli delle occhiatacce. Allora lui protesta e scoppia la lite. Zangrillo evidentemente infastidito esce dal ristorante e sale in auto da solo. Nel frattempo, Barbara si sfoga con l’amico. Pare che i due non abbiano concluso la serata insieme: quando la macchina di Zangrillo raggiunge la casa della D’Urso, lei scende da sola.