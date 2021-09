0 Facebook Villa Comunale ‘abbandonata’, voragine nell’aiuola preoccupa cittadini: “Qui giocano bambini” Qualche giorno fa si è aperto un buco in un aiuola, l'area per ora è stata delimitata ma c'è preoccupazione per lo stato del sottosuolo Ambiente 10 Settembre 2021 16:45 Di Sveva Scalvenzi 3'

Non solo degrado e incuria nella Villa Comunale di Napoli, ma anche dissesti del terreno con annessi problemi di sicurezza. Non è la prima volta che all’interno del parco cittadino si aprono voragini, l’ultima si è verificata qualche giorno fa, un buco ha interessato l’aiuola che si trova dietro lo chalet rosso.

Si apre voragine nella Villa Comunale di Napoli

Nella serata di mercoledì sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Protezione Civile del Comune di Napoli che hanno provveduto a delimitare l’intera area interessata. La voragine è poi stata coperta, come si vede dalle foto nella gallery, da una lastra di metallo. L’ultimo dissesto preoccupa non poco i frequentatori della Villa Comunale. “Qui crolla tutto – racconta un uomo all’interno del parco a Vocedinapoli.it – l’area è delimitata alla buona e c’è il rischio che qualcuno possa farsi male. Qui giocano bambini. Cosa faremo con l’arrivo delle piogge? Servono interventi immediati“.

La voragine, coperta momentaneamente, potrebbe essere profonda all’incirca 6-7 metri. “Ci hanno detto – dice un’altra persona che passeggia in Villa Comunale- che c’è una caverna“. La preoccupazione riguarda non solo le modalità con cui l’area è stata delimitata, ma anche i tempi previsti per la definitiva messa in sicurezza. L’intera aiuola è attualmente recintata e il buco è coperto: “Noi facciamo un primo intervento temporaneo – spiega un tecnico della Protezione Civile a Vocedinapoli.it – per quanto riguarda le operazioni di messa in sicurezza sui dissesti segnalati dai Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, tutti gli interventi successivi, non sono di nostra competenza. Il tutto è poi demandato agli uffici competenti“.

Villa Comunale ‘terra di nessuno’

A preoccupare chi frequenta lo storico giardino di Napoli non è solo lo stato del terreno ma anche rapine ed aggressioni. Sembrerebbe che qualche giorno fa in pieno pomeriggio un uomo sia stato avvicinato da un malvivente che l’avrebbe minacciato con un coltello, facendosi dare soldi e cellulare. C’è poi il problema dei clochard che bivaccano sui marciapiedi esterni o sulle aiuole interne notte e giorno, spesso in stato di ebbrezza, che utilizzano anche le fontanine per lavarsi. “La Villa Comunale – dice una donna che porta il cane a passeggio – sono anni che è abbandonata a se stessa. Eppure si trova nel cuore della città e dovrebbe esserne il fiore all’occhiello“.

Ora bisognerà attendere che l’area interessata dalla voragine sia messa in sicurezza definitivamente, resta comunque il timore delle condizioni del sottosuolo della Villa Comunale. Per conoscere gli interventi che l’ufficio competente del Comune di Napoli intende mettere in atto abbiamo provato a contattare l’Assessorato all’Ambiente, senza ricevere, per ora, risposta.

Le immagini della voragine