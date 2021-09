0 Facebook Gaffe di Gianmaria al GFVip, la volgarità su Soleil: “Stai zitto” Spettacolo 23 Settembre 2021 18:27 Di redazione 2'

A lui non è piaciuta la qualifica di stalker, a lei gli aggettivi femminili che gli ha rivolto. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge hanno avuto modo di chiarirsi.

Un confronto che ha dato modo ad entrambi di ripercorrere alcune tappe del loro trascorso. Molti utenti e telespettatori, soprattutto donne, non hanno gradito l’atteggiamento di Antinolfi.

Gaffe di Gianmaria al GFVip

“Ma stai scherzando? Ti ho trattato da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere. Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato“, ha detto Antinolfi.

Ma quest’ultimo avrebbe detto a Sophie Codregoni: “La carina poi è tornata da me, si è fatta sco*are…“. Questa la replica della Sorge: “Sophie, ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella, te lo dico subito […] Non volevo una storia con lui, perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato ‘perché non dargli una possibilità’… A Dayane andava bene, anche se mi aveva messo in guardia“.