0 Facebook Funerali Samuele Gargiulo, la bara arriva in chiesa: “Riservatezza e rispetto” Cronaca 22 Settembre 2021 11:47 Di redazione 2'

La bara bianca di Samuele Gargiulo è già arrivata nella chiesa di Santa Maria degli Angeli delle Croci, dove si terranno i funerali del bambino di 4 anni morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione, in via Foria a Napoli.

Funerali di Simone Gargiulo

Attorno al feretro ci sono i familiari straziati dal dolore. Alcune persone indossano una maglia bianca con una scritta dedicata a Samuele. All’esterno sono stati esposti palloncini bianchi che all’uscita del feretro saranno lasciati volare in cielo. Intanto in una nota diffusa nella giornata di martedì dall’avvocato della famiglia, Domenico De Rosa, è stato chiesto alla stampa “riservatezza e rispetto” per il “particolare turbamento” vissuto dai familiari del piccolo

L’avvocato ha anche voluto chiarire che fino ad ora la famiglia di Samuele Gargiulo non ha rilasciato alcuna dichiarazione: “L’incontro di stamattina è stato voluto e richiesto dalla stessa famiglia Gargiulo: primo per fare un attimo di chiarezza su certe dichiarazioni virgolettate apparse in rete, su internet. I genitori del piccolo Samuele non hanno mai rilasciato nessuna dichiarazione diretta sull’accaduto. Seconda ragione di carattere più specificamente umana, io sto qui perché mi è stato chiesto di fare un po’ da cuscinetto rispetto a questa non dico aggressione, ma questa oggettiva situazione che crea loro turbamento e sconcerto e strazio”. “Oggi ci sono i funerali , ieri c’è stato l’incarico al medico legale per la consulenza autoptica, sono chiaramente due giorni particolarmente sentiti e tristi per i genitori”.

Per la morte di Samuele è accusato di omicidio Mariano Cannio, domestico 38enne che lavorava saltuariamente con la famiglia del bambino. L’uomo ha confessato di aver lasciato cadere il piccolo in seguito a un capogiro, su di lui è stata chiesta una perizia psichiatrica.